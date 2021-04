Het beachvolleybalduo Sanne Keizer/Madelein Meppelink is bij het 4-sterrentoernooi van Cancún in Mexico op de vierde plaats geëindigd. Het Nederlandse tweetal ging onderuit in de strijd om het brons. Het als vierde geplaatste Amerikaanse koppel April Ross/Alexandra Klineman was in twee sets te sterk: 21-17 21-17. Het duel duurde 39 minuten.

Woensdag begint ook in Cancún het volgende toernooi van de WorldTour.