Darter Van Barneveld weer onwel en trekt zich terug uit toernooi

Darter Raymond van Barneveld is op een toernooi uit de PDC Super Series in het Duitse Niedernhausen opnieuw onwel geworden. De 54-jarige voormalig wereldkampioen heeft zich daarom teruggetrokken voor zijn partij tegen de Pool Krzysztof Ratajski, meldde de dartsbond PDC.

Van Barneveld werd in maart ook al onwel in Milton Keynes en moest toen worden behandeld door medisch personeel. Daarvoor had Van Barneveld met 6-1 verloren van de Engelsman Ryan Searle. “Het was warm en misschien had hij te weinig gegeten”, zei zijn manager die er toen van uitging dat de darter een zogenoemde hypo had, een daling van de bloedglucosewaarde. “Raymond is al twintig jaar diabetespatiĆ«nt.” Nadat ‘Barney’ was onderzocht, ging het al snel weer beter met de darter.