Nadal in aanloop naar Roland Garros blij met lange finale

Rafael Nadal is er blij mee dat de finale van het tennistoernooi van Barcelona tegen de Griek Stefanos Tsitsipas zo lang duurde. “Ik heb de afgelopen maanden niet veel competitieve wedstrijden kunnen spelen. Het is waar dat wedstrijden zoals vandaag me lichamelijk beter doen voelen en ik beter voorbereid ben op marathonpartijen”, vertelde de Spanjaard na zijn zege van 6-4 6-7 (6) 7-5.

De partij duurde 3 uur en 38 minuten en was op de ATP Tour de langstdurende finale (over twee gewonnen sets) sinds de statistieken in 1991 werden bijgehouden. “Ik denk dat ik de hele week in elke wedstrijd steeds wat beter werd”, zei Nadal. “Ik heb ruimte om te blijven verbeteren. Ik was niet perfect.”

De 34-jarige Nadal hoopt in juni voor de veertiende keer het grandslamtoernooi van Roland Garros op zijn naam te schrijven. Begin mei is het Madrid Open het volgende toernooi waar hij aan meedoet. “Ik geloof echt dat ik beter kan spelen op gravel dan ik nu doe en ik hoop dat deze overwinning me zal helpen om mijn niveau wat op te krikken.”