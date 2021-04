Schaker Giri verliest, Nepomniatsjtsji wint kandidatentoernooi

Schaker Anish Giri heeft in Jekaterinenburg naast de eindoverwinning in het kandidatentoernooi gegrepen. De Nederlandse grootmeester verloor met zwart van de Rus Aleksander Grisjtsjoek. Daardoor is koploper Ian Nepomniatsjtsji uit Rusland met nog één speelronde te gaan op een onbereikbare voorsprong gekomen. De Rus mag het in het najaar opnemen tegen wereldkampioen Magnus Carlsen.

Giri had aan het begin van de dertiende en voorlaatste speelronde een achterstand van een half punt op de Rus, maar had ook een slechter onderling resultaat op dit toernooi. Nepomniatsjtsji speelde in zijn partij tegen de Fransman Maxime Vachier-Lagrave remise. Giri kan in de slotronde alleen nog maar gelijk komen en kan door het onderling resultaat niet meer winnen. De andere deelnemers staan op nog grotere achterstand.

Nepomniatsjtsji neemt het van 24 november tot en met 16 december in Dubai in een tweekamp op tegen de Noor Carlsen. Inzet is niet alleen de wereldtitel, maar ook 2 miljoen euro prijzengeld. Het is voor de 30-jarige Rus de eerste keer dat hij de wereldkampioen kan uitdagen. Carlsen verdedigde zijn wereldtitel, die hij in 2013 veroverde, daarna drie keer met succes.