Washington Wizards behalen in NBA achtste zege op rij

De basketballers van de Washington Wizards hebben in de NBA voor de achtste keer op rij een wedstrijd gewonnen. Cleveland Cavaliers werd verslagen: 110-119. Alleen de New York Knicks hebben dit seizoen, met negen achtereenvolgende zeges, een langere reeks met overwinningen in de NBA.

Bradley Beal kwam tot 33 punten voor de Wizards, die in de Eastern Conference opschoven naar de tiende plaats en daarmee weer kansrijk zijn voor deelname aan de play-offs.

De topper tussen Brooklyn Nets en Phoenix Suns eindigde in 128-119. Kevin Durant deed bij Brooklyn Nets een klein half uur mee en kwam daarin tot 33 punten, 6 rebounds en 4 assists.