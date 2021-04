Darter Van Duijvenbode grijpt naast tweede titel in Niedernhausen

Darter Dirk van Duijvenbode heeft een dag na zijn eerste titel in het PDC-circuit naast de tweede eindzege gegrepen. De 28-jarige Westlander verloor in Niedernhausen in de finale van het Players Championship 12 van de Belg Dimitri Van den Bergh met 8-7.

Van Duijvenbode had maandag de finale op zijn naam geschreven door zijn zijn landgenoot Martijn Kleermaker met 8-6 te verslaan, na zes eerdere zeges die dag. Dinsdag won Van Duijvenbode opnieuw zes partijen, maar moest hij in de finale buigen voor de Van den Bergh, die zijn eerste PDC-titel greep.

Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen verloor in de achtste finales van de Australiƫr Simon Whitlock met 6-3. Van Duijvenbode schakelde Whitlock een ronde later uit met 6-0 uit. Raymond van Barneveld, die zich maandag had teruggetrokken omdat hij zich niet lekker voelde, ging niet van start.