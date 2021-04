Judobond wijst Van Dijke aan voor Spelen, Polling niet naar Tokio

Judoka Sanne van Dijke vertegenwoordigt Nederland komende zomer op de Olympische Spelen van Tokio in de klasse tot 70 kilogram. De 25-jarige Europees kampioene heeft van de Nederlandse judobond de voorkeur gekregen boven Kim Polling (30).

Van Dijke en Polling waren drie jaar lang in een tweestrijd verwikkeld om een olympisch ticket; Nederland mag per gewichtsklasse maar één judoka naar Tokio sturen. Een selectiecommissie nam in de afweging de medailles die tijdens de kwalificatieperiode van drie jaar zijn behaald, de resultaten tegen judoka’s uit de top 10 van de wereld en de positie op de mondiale ranglijst mee.

Tijdens de Spelen van Rio de Janeiro werd Nederland vertegenwoordigd door Polling. Ze verloor in de eerste ronde van de latere kampioene, de Japanse Haruka Tachimoto.

In de klasse tot 78 kilogram kreeg Guusje Steenhuis de voorkeur boven Marhinde Verkerk, bij de mannen boven 100 kilogram viel de keuze op Henk Grol. Hij rekende in een tweestrijd af met Roy Meyer, die hij eerder deze maand op de EK in Lissabon nog versloeg.

De keuze in de klasse tot 70 kilogram was de lastigste, licht Tjaart Kloosterboer als voorzitter van de selectiecommissie toe. “Zeg maar gerust ondoenlijk. Ik heb in mijn carrière vaker in een positie gezeten om keuzes te maken, maar dit was de allermoeilijkste. Natuurlijk ben je als selectiecommissie altijd verzekerd van een goede keuze als je het hebt over de nummer 3 en 4 van de wereld, maar zo voelt het niet. Het is ongelooflijk wrang voor Kim dat we haar niet mee kunnen nemen naar Tokio.”

Kloosterboer geeft aan dat het verschil heel klein was. “Als we kijken naar resultaten zitten er na het hele kwalificatietraject geen significante verschillen tussen beide dames. Uiteindelijk hebben we – mede op basis van de input van coaches – het laatste gedeelte van het traject eruit gelicht. Dat is licht in het voordeel van Sanne.”

Volgens Kloosterboer gaat het in alle gewichtsklassen om uitsluitend wereldtoppers en dus medaillekandidaten. “Het zit in de ene gewichtsklasse misschien nóg dichter bij elkaar dan in de andere. Het mooiste is als een keuze op de tatami wordt beslist en niet van achter de tafel. In twee gewichtsklassen, de klasse -78 kg en +100 kg, ontstond er tijdens de laatste meetmomenten een verschil waardoor dit het geval was.”