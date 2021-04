Judoka Polling teleurgesteld in keuze judobond voor Van Dijke

Judoka Kim Polling heeft op haar social media teleurgesteld gereageerd op de keuze van de Nederlandse judobond, die in de klasse tot 70 kilogram de voorkeur gaf aan Europees kampioene Sanne van Dijke voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. “Geen Tokyo voor mij. Ik zal nu eerst even de tijd nemen om dit te verwerken en dan zullen we zien wat dit jaar nog brengt”, schrijft ze op Instagram.

“Ik was en ben er nog steeds van overtuigd dat ik tijdens het deel van het kwalificatietraject dat ik mee heb kunnen doen, heb laten zien de beste Nederlandse te zijn met de meeste kans op een Olympische medaille”, laat ze weten. “Maar de judobond ziet dit helaas anders.”

Polling miste door blessures een groot deel van het kwalificatietraject. “Vier operaties en een pandemie. Dat mijn #roadtotokyo anders is verlopen dan dat ik van tevoren had verwacht is nogal een understatement.”