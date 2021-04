Windsurfster De Geus prolongeert wereldtitel

De Nederlandse windsurfster Lilian de Geus heeft bij de WK in Cádiz haar wereldtitel geprolongeerd. De 29-jarige De Geus werd in de medalrace vierde en dat was voldoende voor haar derde mondiale titel, na 2018 en 2020.

Voorafgaand aan de medalrace was het nog spannend. De Geus liet in de laatste race, waarin de punten dubbel tellen, haar concurrenten echter achter zich. Katy Spychakov uit Israël eindigde in de medalrace als vijfde, de Française Charline Picon werd zesde. Spychakov en Picon pakten respectievelijk zilver en brons. “Het is niet vaak zo spannend geweest”, sprak De Geus.

Maandag veroverde Kiran Badloe bij de mannen al zijn derde wereldtitel op een rij.