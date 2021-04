Basketballers Mavericks winnen dankzij Doncic weer bij Warriors

Basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks in de NBA met 39 punten langs Golden State Warriors geleid. De Mavericks wonnen met overtuigende cijfers in het Chase Center in San Francisco, de thuisbasis van de Warriors, met 133-103.

Aan de zijde van de Warriors was Stephen Curry de topschutter met 27 punten. De laatste keer dat beide teams elkaar troffen was hij nog goed voor ruim het dubbele aantal punten: 57. Het was pas de eerste keer in vijf onderlinge duels dat Doncic vaker tot scoren kwam dan Curry.

In het eerste en tweede kwart noteerden de Mavericks liefst 28 punten op een rij. Minutenlang wist de thuisploeg geen punt te maken.

De Mavericks hebben nog nooit verloren in het nieuwe Chase Center. Vorig jaar wonnen ze er ook twee keer met een ruime marge, met respectievelijk 20 en 27 punten verschil.

Dallas Mavericks staat zesde in de Western Conference, Golden State Warriors tiende.