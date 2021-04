Excuses gymnastiekbond aan slachtoffers turnmisbruik

Gymnastiekbond KNGU heeft excuses aangeboden aan de vele slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. “Jullie verdienen respect voor het naar buiten brengen van jullie indringende verhalen en ook erkenning voor de pijn die jullie hebben ervaren. Namens de KNGU zeg ik sorry en bied ik excuses aan”, zei voorzitter Monique Kempff van de KNGU bij de presentatie van het rapport ‘Ongelijke Leggers’, waarin de misstanden in de sport zijn onderzocht.

Dat rapport toont aan dat signalen over grensoverschrijdend gedrag in de gymsport te lang zijn genegeerd. Misstanden werden door voormalig topturnsters verschillende keren aangekaart, maar zijn door de KNGU in het verleden onvoldoende onderzocht en van een antwoord voorzien. “Het rapport laat niet alleen zien dat de bond hier steken heeft laten vallen, maar ook dat er stevige lessen moeten worden getrokken voor de toekomst. De KNGU heeft niet altijd gedaan wat van haar mocht worden verwacht. Dat is een wrange constatering. Jonge sporters voelden zich lang niet gehoord en in de steek gelaten. En daarvoor zijn excuses op zijn plaats”, aldus Kempff.

Het rapport doet ook tal van aanbevelingen om misstanden in de turnsport tegen te gaan. “Die reeks aanbevelingen nemen we allemaal over”, aldus Kempff.