Interviews met sporters tijdens Spelen maximaal 90 seconden

Interviews met sporters tijdens de Olympische Spelen mogen maximaal negentig seconden duren. De interviewers zijn verplicht een mondkapje te dragen, sporters hoeven dat tijdens het gesprek niet. Dat heeft de organisatie van het evenement in Tokio laten weten.

Sporters zijn verder wel vaak verplicht een mondkapje op te hebben behalve tijdens het eten, drinken, slapen, trainen of deelnemen aan wedstrijden. Atleten en officials is verder gevraagd het contact met anderen te beperken tot een minimum.

In het draaiboek staat verder dat alle mensen die naar Japan gaan voor de Spelen een smartphone moeten hebben en twee apps moeten downloaden voor gezondheidsrapportage en bron- en contactonderzoek. Atleten krijgen een Samsung-smartphone.

Een besluit over het wel of niet toelaten van publiek wordt pas in juni genomen. De kans dat de stadions helemaal vol zullen zitten is erg klein, aldus de organisatoren. “Er kan een moment komen dat we moeten beslissen de Spelen achter gesloten deuren plaats te laten vinden”, zei Seiko Hashimoto, hoofd van het organisatiecomit├ę.

Het inenten van sporters gebeurt in veel landen. Van alle deelnemers aan de Paralympische Spelen is zelfs 60 procent al inge├źnt.