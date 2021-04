KNGU: compensatie oud-turnsters complex verhaal

Niet alleen excuses aan de oud-turnsters zijn op zijn plaats, staat in het rapport Ongelijke Leggers over grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Slachtoffers hebben recht op een vergoeding voor het leed dat hun is aangedaan, luidt een van de aanbevelingen. “We gaan er serieus naar kijken en binnen onze mogelijkheden daar alles aan doen”, zei Monique Kempff, voorzitter van gymnastiekbond KNGU.

Maar het is een complex verhaal, erkende Kempff. “Bovendien kennen wij de aanbevelingen van het rapport ook nu pas. De vergoeding is lastig, ook omdat onze financiĆ«le middelen beperkt zijn. We zijn verantwoordelijk en daar hoort de navolging van de aanbevelingen bij. Maar we kunnen het niet alleen en zullen ook een beroep moeten doen op gemeenten, op VWS en NOC*NSF.”