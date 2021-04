NOC*NSF gaat meepraten over tegemoetkoming turnslachtoffers

NOC*NSF gaat in gesprek met gymnastiekbond KNGU en het ministerie van VWS om te kijken hoe de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport genoegdoening kunnen krijgen. In het Verinorm-rapport dat woensdag werd gepresenteerd, werd dat gemeld als een van de aanbevelingen.

“Enerzijds is er de erkenning, anderzijds moet er iets geregeld worden met de nazorg”, zei Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van sportkoepel NOC*NSF. “Dat kan in de vorm van smartengeld, maar zeker zo belangrijk is de nazorg. Dat moet goed geregeld zijn. NOC*NSF kan daarbij helpen de juiste wegen te vinden.”

Van Zanen zei “ongelooflijk blij” te zijn met de stap van de KNGU om voor een onafhankelijk onderzoek te kiezen. “Wij hebben eerder met het rapport van de commissie Klaas de Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport een en ander in gang gezet. Vervolgens kwamen de verhalen uit de turnwereld. Dit rapport doet het meeste recht aan al die sporters die dingen hebben meegemaakt die niet hadden mogen gebeuren.”

Verdere professionalisering is pure noodzaak. Van trainers, van bestuurders. “En daar ligt zeker een rol voor ons, in meer sporten natuurlijk. Onze georganiseerde sport is gebaseerd vanuit een mate van vrijwilligheid, maar er ontstaan vraagstukken die voor vrijwilligers te lastig zijn. We werken eraan en er is natuurlijk sinds vorig jaar een meldpunt, het Centrum Veilige Sport Nederland.”

Lof was er voor Monique Kempff en Marieke van der Plas, respectievelijk voorzitter en directeur van de KNGU. “Ze geven aan dat er in het verleden is weggekeken. Monique en Marieke hebben dat niet gedaan. Die nemen de kritiek die ze kregen met de maatregelen die ze vorig jaar namen voor lief. Ze namen hun verantwoordelijkheid om voor een veilige en goede sport te zorgen. En de excuses aan de oud-sporters en de erkenning van het probleem is een belangrijk statement.”

“Zo zie je dat een nieuwe generatie bestuurders opstaat. De cultuur van wegkijken is niet meer aan de orde. Niet in dit geval, niet in geval van racisme of uitsluiting op basis van religie. Het moet straks weer gaan om plezier hebben in je sport.”