Onderzoekers gymsport moesten soms even bijkomen

Marjan Olfers en Anton van Wijk voerden voor hun onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport een reeks interviews, deels met slachtoffers. “Het waren soms gesprekken waar wij ook wel eens van moesten bijkomen”, vertelde Olfers na de presentatie van het rapport Ongelijke Leggers.

Het meer dan 400 pagina’s tellende rapport van onderzoeksbureau Verinorm bevestigt het beeld dat oud-turnsters al eerder schetsten. “PTSS, zelfmoordgedachten, identiteitsproblemen, geen eigen ik ontwikkelen”, somt Van Wijk de gevolgen op die slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag na hun loopbaan ondervonden. “Geen relaties goed aan kunnen gaan, altijd het idee hebben dat je beoordeeld wordt. Ik heb sporters gesproken die opgenomen zijn geweest. Die zich een robot hadden gevoeld, een instrument van de coach”, vertelde Olfers. “Negeren, isoleren, continu bang zijn, het hoort niet bij topsport. Toen niet en nu niet.”

Het rapport schetst een beeld van onder de mat geschoven onderzoeken. Olfers: “35 jaar geleden werd al gepoogd de publicatie van een artikel over hoe schadelijk doortrainen is met blessures, te voorkomen.” Interne onderzoeken in latere jaren verdwenen te vaak in een la. “Het is dapper van de KNGU dat ze wetenschappers een onderzoek hebben laten doen. Om dit rapport kan niemand heen.”

In de huidige tijd is er vooral weinig vertrouwen in leidende instanties, zoals het Instituut Sportrechtspraak, waar nu zaken tegen 25 turntrainers lopen. Olfers: “Er waren veel klachten over het ISR. Melders weten niet goed wat er gebeurt en wat hun rechtspositie is. Ze weten niet of ze een rol in het proces hebben of dat het verslag ook onder ogen komt van de beklaagde.” Het ISR kondigde inmiddels een verdere professionalisering aan.