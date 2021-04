Onderzoeksbureau presenteert rapport over misstanden in turnen

Onderzoeksbureau Verinorm presenteert woensdag om 10.00 uur de bevindingen en conclusies van een onderzoek naar de aard en de omvang van grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. De onderzoekers Marjan Olfers en Anton van Wijk hebben zich in opdracht van gymnastiekbond KNGU op zowel de topsport als de breedtesport gericht.

De directe aanleiding was de Netflix-documentaire Athlete A, over het misbruikschandaal in de Verenigde Staten rond sportarts Larry Nassar en berichten van misstanden wereldwijd in het turnen. Later bekende de Nederlandse turncoach Gerrit Beltman dat hij jarenlang jonge turnsters tijdens trainingen had mishandeld en vernederd en volgden getuigenissen van vergelijkbare praktijken bij andere coaches.

De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en begeleid door een reeks aanbevelingen gepresenteerd waarna een reactie van de KNGU volgt. De presentatie is te volgen via livestreams.