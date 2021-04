Caljouw naar laatste acht op EK badminton in Kiev

Mark Caljouw heeft bij de EK badminton in Kiev de laatste acht bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander won in drie games van de Zweed Felix Burestedt: 21-13 16-21 21-17. Hij speelt vrijdag in de kwartfinales tegen de als vierde geplaatste Deen Hans-Kristian Vittinghus.

Eerder op de dag plaatsten Robin Tabeling en Selena Piek zich voor de kwartfinales van het gemengd dubbelspel. In de strijd om een plek in de halve eindstrijd komt het Nederlandse duo uit tegen het als derde geplaatste Duitse koppel Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich.