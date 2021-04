Internationale judofederatie schorst judobond Iran voor vier jaar

De internationale judofederatie IJF heeft besloten dat judoka’s uit Iran de komende vier jaar niet mogen uitkomen namens hun land. De IJF schorste de judobond van Iran voorlopig voor vier jaar, nadat Iran met succes in beroep was gegaan bij het internationale sporttribunaal CAS tegen een schorsing voor onbepaalde tijd.

Iran werd geschorst door de internationale judofederatie IJF omdat Saied Mollaei in 2019 kreeg opgedragen om zijn halve finale op het WK in Tokio opzettelijk te verliezen. Zo hoefde hij in de finale niet uit te komen tegen de Israëliër Sagi Muki. Iran zou zijn atleten jarenlang hebben verboden om uit te komen tegen concurrenten uit Israël, een land dat door Iran niet wordt erkend.

De judofederatie kwam na het oordeel van het CAS tot een nieuwe uitspraak. De vierjarige schorsing is met terugwerkende kracht ingegaan vanaf 2019 en duurt tot en met 17 september 2023. Judoka’s uit Iran kunnen daardoor niet deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio.