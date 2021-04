Verstappen wil nog lang bij Red Bull blijven

Max Verstappen wil zijn carrière zo lang mogelijk voortzetten bij Red Bull. Dat zei de Limburgse Formule 1-coureur tijdens de persconferentie voor aanvang van de Grote Prijs van Portugal. Volgens Verstappen heeft het nieuwe motorenprogramma van de renstal zijn beslissing om te blijven niet veranderd.

Red Bull bereidt zich voor op een vertrek van motorleverancier Honda aan het einde van dit seizoen. Het team zal de motoren van de Japanse fabrikant blijven gebruiken, maar verder zelf onderhouden. Daarvoor heeft de renstal al motorbouwer Ben Hodgkinson bij concurrent Mercedes losgeweekt.

Op de vraag of hij bij het team blijft, zei Verstappen dat hij daar al vaker antwoord op had gegeven. “Ik voel me heel goed in dit team en er is geen enkele reden om dat te veranderen. Al voordat de plannen voor het motorenprogramma bekend waren, heb ik gezegd dat ik tevreden ben waar ik zit. Ik hoop dat we nog lang samen kunnen racen en meer valt er ook niet over te zeggen.”