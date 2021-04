Weer hole-in-one golfer Luiten

Golfer Joost Luiten heeft de smaak te pakken. De Nederlandse prof sloeg in het tweede toernooi op rij een hole-in-one. In het Tenerife Open was het raak op de tweede hole. Voor die hole stond een gemiddelde van 3 slagen, maar Luiten deed het met één slag. Het was de zesde hole-in-one in zijn carrière in een toernooi van de Europese Tour.

Vorige week maakte de zesvoudig winnaar op de Europese Tour het Gran Canaria Open ook al een hole-in-one. Luiten eindigde dat toernooi als gedeeld achtste. Hij is nog bezig aan de eerste ronde op Golf Costa Adeje, waar de Deen Thorbjørn Olesen voorlopig de leiding heeft met een score van 62 slagen, 9 onder par.