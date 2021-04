Badmintonner Caljouw verliest kwartfinale op EK

Badmintonner Mark Caljouw is er niet in geslaagd de halve finales van de Europese kampioenschappen in Kiev te bereiken. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in een spannende kwartfinale van de Deen Hans-Kristian Vittinghus: 21-19 17-21 21-15.

Selena Piek en Cheryl Seinen plaatsten zich voor de halve finales van het vrouwendubbel. Ze klopten in de kwartfinales het Deense koppel Alexandra Bøje en Mette Poulsen: 17-21 21-19 21-12. Piek en Seinen zijn als vierde geplaatst. Ze stuiten zaterdag in de halve eindstrijd op het als tweede geplaatste Britse duo Chloe Birch en Lauren Smith.

Piek werd eerder op vrijdag samen met Robin Tabeling uitgeschakeld in de kwartfinales van het gemengddubbel. Het als derde geplaatste Duitse koppel Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich won in twee games: 21-8 21-12. Tabeling en Piek waren de nummers 5 van de plaatsingslijst in Kiev.