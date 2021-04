Dood van sumoworstelaar zorgt voor shock in Japan

De dood van een sumoworstelaar heeft in Japan voor grote emoties gezorgd. De 28-jarige Mitsuki Amano overleed aan acuut ademhalingsfalen in een ziekenhuis in Tokio. “Moge zijn ziel in vrede rusten. We spreken onze oprechte dank uit voor zijn bijdrage aan de sport”, aldus de Japanse worstelbond in een verklaring.

Amano werd op 26 maart tijdens een gevecht door zijn tegenstander neergegooid en liep schade aan zijn hoofd op. Op een video, die destijds wijd werd verspreid, was te zien dat hij haast niet meer kon bewegen maar nog wel bij bewustzijn was. Medische hulp bleef echter minutenlang uit. Uiteindelijk werd Amano weggedragen door mensen die geen medici zijn en dat heeft vermoedelijk grote gevolgen gehad.

Het risico op ernstig hoofdletsel is de laatste jaren een probleem geworden in verschillende sporten. De mondiale rugbybond werd geconfronteerd met juridische stappen van negen voormalige professionals die beweren dat ze tijdens hun carrière last hadden van neurologische aandoeningen als gevolg van blessures. Er zijn nu nieuwe regels geïntroduceerd die bedoeld zijn om gevaarlijke blessures te voorkomen of in ieder geval die kans minder groot te maken.

In het voetbal is een extra wisselmogelijkheid ingevoerd als iemand niet verder kan vanwege hoofdletsel.