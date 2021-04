Golfer Luiten zakt weg op tweede dag Tenerife Open

Golfer Joost Luiten is weggezakt uit de bovenste regionen na de tweede dag van de Tenerife Open. De Nederlandse prof voltooide zijn ronde in 70 slagen, een onder het baangemiddelde. Hij vond zichzelf terug op de gedeelde 28e plaats met een totaal van 135 slagen, zeven onder het baangemiddelde.

Luiten was een dag eerder begonnen met een hole-in-one op de tweede hole, zijn zesde ‘ace’ uit zijn carrière. Hij stond toen na een ronde van 65 slagen gedeeld tiende. Een dag later ging hij rond met drie birdies en twee bogeys.

Lars van Meijel en Darius van Driel staan op de gedeelde 49e plaats met 137 slagen. Van Meijel maakte een ronde van 68 slagen met zes birdies en drie bogeys. Van Driel kwam tot 69 slagen na vijf birdies en drie bogeys.

De leiding in de Tenerife Open is in handen van Nicolai von Dellingshausen. De Duitse golfer staat na een ronde van 64 slagen donderdag en 62 slagen vrijdag op 126, 16 onder par. Hij heeft drie slagen voorsprong op de Spanjaard Pep Angles.