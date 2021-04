Jongejans proeft met schoonspringsters olympische sfeer nog niet

Edwin Jongejans proeft 84 dagen voor de Olympische Spelen in Japan nog maar weinig van de olympische sfeer. De bondscoach van de Nederlandse schoonspringsters is met Inge Jansen en Celine van Duijn alvast naar Tokio afgereisd. De doelstelling: het bemachtigen van een olympisch ticket op het onderdeel 3-meter-synchroon.

“Helaas komen we niet verder dan het hotel en het zwembad, maar dat went wel snel. We worden hier heel erg goed beschermd”, aldus Jongejans vanuit zijn hotel in Tokio. “Je werd hier vrij uitgebreid getest, ook direct bij aankomst. Zoveel mensen komen er in deze tijd niet aan in Japan.”

Met nog minder dan drie maanden tot de Spelen is de coronasituatie in Tokio zorgelijk. “Natuurlijk twijfelde ik eraan of het wel door zou gaan. Oorspronkelijk stond deze wedstrijd gepland voor februari, toen werd het verplaatst naar april en het werd uiteindelijk mei”, aldus de 54-jarige coach.

“Het is voor ons de allereerste wedstrijd in coronatijd. Vijftien maanden lang hebben we geen wedstrijd gezwommen. In coronatijd, vorig jaar december, hebben we weleens een wedstrijd via internet georganiseerd. Alle zwemsters namen toen vanuit hun eigen zwembad beelden op. Maar ik ben blij dat ze hiervoor toch nog een plekje hebben gevonden, ondanks de situatie in de wereld.”

De schoonspringsters zijn al een paar dagen aan het trainen in het olympisch bad en volgens Jongejans ziet het er “fantastisch” uit. “Het is echt een heel mooi stadion en het is heel ruimtelijk opgezet. Het stadion heeft drie ringen, jammer dat het straks niet vol zit. Maar alle faciliteiten zijn aanwezig.”

Hoewel Jansen en Van Duijn meer dan een jaar niet in actie zijn gekomen, gaat het er meteen om. “Het is voor iedereen weer heel erg spannend. De synchroonspringsters zijn in goeden doen, maar bij synchroonspringen gaat het heel erg om de vorm van de dag. Acht tot negen teams strijden om vier plekken. Het is maar net wie op dat moment het beste is.”

De Nederlandse afvaardiging, die in totaal uit vijf man bestaat, gaat de ervaringen vanuit Tokio ook delen met NOC*NSF. “Wij zijn zo’n beetje het enige testevent, dus onze teammanager zal zeker delen hoe het er hier aan toegaat.”

Na het OKT in Tokio reist Jongejans bijna meteen door naar Boedapest, waar van 10 tot en met 16 mei nog de EK op het programma staan. “Een eventuele halve finale en finale in de individuele wedstrijd op het testevent moeten ze laten schieten”, aldus Jongejans. “Want dan zweven we alweer ergens tussen Tokio en Amsterdam in de lucht. Na zo’n lange tijd zonder wedstrijden te veel uren op de plank staan, is ook niet ideaal.”