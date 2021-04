RB Leipzig naar bekerfinale na zege in verlenging op Bremen

RB Leizpig heeft de finale van het Duitse bekertoernooi bereikt. De nummer 2 uit de Bundesliga van vertrekkend coach Julian Nagelsmann versloeg in een spannende halve finale Werder Bremen met een laat doelpunt in de verlenging: 1-2. Emil Forsberg zorgde voor het winnende doelpunt.

Na ruim 90 minuten stond het 0-0 en moest er worden verlengd. Leipzig had het overwicht gehad in Bremen, maar doelpunten waren uitgebleven. Christopher Nkunku raakte in de tweede helft de paal en er waren in de slotfase kansen voor Yussuf Poulsen en Dani Olmo. Bremen dacht in de eerste helft een strafschop te krijgen, maar nadat de scheidsrechter op aandringen van de VAR de beelden had bekeken, herriep hij de beslissing.

Al vroeg in de verlenging zette invaller Hwang Hee-Chan Leipzig dan eindelijk op voorsprong na een goede aanval. Maar vlak voor het einde van de eerste verlenging trok Leonardo Bittencourt de stand weer gelijk. Hij liep door na knullig uitverdedigen van Dayot Upamecano, omspeelde doelman Péter Gulácsi en schoot in het lege doel. Waar Bremen zich opmaakte voor de strafschoppen, besliste Forsberg op aangeven van Hwang het duel in de 121e minuut met een fraaie volley.

De andere halve finale gaat zaterdag tussen Borussia Dortmund en Holstein Kiel.