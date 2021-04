Tweede tijd Verstappen bij eerste vrije training GP Portugal

Max Verstappen heeft vrijdag bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Portugal in de Formule 1 de tweede tijd gereden. De Nederlander van Red Bull kwam in zijn snelste ronde op het circuit van Portimão tot 1.19,673. De Fin Valtteri Bottas was in zijn Mercedes een fractie sneller: 1.19,648.

Verstappens Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez was goed voor de derde tijd. Lewis Hamilton, de Britse regerend wereldkampioen van Mercedes, reed de vijfde tijd.

De GP van Portugal is de derde race van het seizoen. Hamilton won de openingsrace in Bahrein, Verstappen was de beste in de GP van Emilia-Romagna. Vorig jaar werd de Nederlander derde in Portugal, Hamilton won toen.

Om 16.00 uur volgt de tweede vrije training. Zaterdag is de kwalificatie voor de wedstrijd van zondag.