Wielrenner Asgreen jaar langer bij Deceuninck – Quick-Step

De Deen Kasper Asgreen heeft zijn contract bij wielerploeg Deceuninck – Quick-Step met drie jaar verlengd. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen van dit jaar ligt nu tot eind 2024 vast bij het Belgische team.

Asgreen (26) maakt sinds 2018 deel uit van de ploeg van manager Patrick Lefevere. Tot nu toe won hij acht koersen met als hoogtepunten Kuurne-Brussel-Kuurne (2020), de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen (beide dit jaar).

“Ik hoefde niet lang na te denken. Deze ploeg is de beste omgeving om me verder te ontwikkelen”, zei Asgreen, die zijn doelen duidelijk voor ogen heeft. “Ik wil meer klassiekers winnen, etappes in grote rondes en een goed WK rijden als het parcours me ligt.”