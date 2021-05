De Nederlandse atletiekploeg heeft bij de WK estafette in het Poolse Chorzow de beoogde drie olympische tickets binnengehaald. Ook op het nieuwe olympische onderdeel 4×400 meter gemengd wist het Oranje-kwartet de finale te halen en daarmee het ticket voor Tokio veilig te stellen. Eerder op de avond kwalificeerden de estafetteploegen op de 4×400 mannen en de 4×100 vrouwen zich voor de Spelen.

Nout Wardenburg, Femke Bol, Lieke Klaver en Tony van Diepen wonnen met groot gemak hun serie in een tijd van 3.18,03. Dat was meteen een Nederlands record, want er was nog nooit gelopen op dit onderdeel door een Nederlands estafetteteam.

Wardenburg was de solide startloper. Hij wisselde het stokje met Bol, die met grote passen afstand nam van de concurrentie. Lieke Klaver breidde de voorsprong nog verder uit, waarna Tony van Diepen er een zegetocht van kon maken. Voor Bol en Van Diepen was het hun tweede optreden in Chorzow. Ze liepen twee uur eerder al mee in de 4×400 voor respectievelijk de vrouwen en de mannen.

Met de drie vergaarde tickets in Chorzow heeft de Oranje-equipe in totaal vijf olympische startbewijzen op de estafette. Dat is ook het maximum. De 4×100 mannen en de 4×400 vrouwen waren al zeker van deelname in Tokio; die ploegen stelden hun olympische ticket al veilig door in 2019 bij de top 8 te eindigen op de WK in Doha.

De 4×100 mannen en 4×400 vrouwen plaatsten zich in Chorzow overigens ook voor de finales, waarmee als extraatje een startbewijs voor de WK atletiek van 2022 in het Amerikaanse Eugene werd verdiend.