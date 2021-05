Basketballers Phoenix nestelen zich naast koploper Utah Jazz

De basketballers van Phoenix Suns hebben voor de derde keer dit seizoen Utah Jazz verslagen. Daarmee kwamen beide teams op gelijke hoogte. De twee koplopers in de Western Conference van de Amerikaanse profcompetitie NBA wonnen ieder dit seizoen 45 duels tegen 8 nederlagen.

Phoenix Suns, dat voor het eerst sinds elf jaar de play-offs heeft bereikt, won met 121-100 tegen een gehavend Utah dat twee All Star-guards miste: Donovan Mitchell en Mike Conley.

Devin Booker was de topschutter van Phoenix met 31 punten. Het was de derde keer dit seizoen dat zijn ploeg te sterk was voor Utah. Het schotpercentage zei alles: Phoenix zag 54,5 procent van de doelpogingen in punten eindigen, bij Utah ging veel mis bleek uit het percentage van 43,8 procent. Bojan Bogdanovic kwam tot 22 punten namens de Jazz maar hij zag slechts drie ploeggenoten eveneens in de dubbele cijfers eindigen.

Het reguliere seizoen telt voor beide teams nog negen wedstrijden waarna het tijd is voor de play-offs.

Sacramento Kings bedierf het feestje rond de terugkeer van LeBron James bij Los Angeles Lakers. De vedette miste twintig duels door een enkelblessure. Nooit eerder in zijn loopbaan stond hij zo lang aan de kant. Maar ook James kon niet voorkomen dat de Lakers voor de vijfde keer in de laatste zes duels verloren: 106-110. De 36-jarige James kwam in 32 minuten tot 16 punten, 8 rebounds en 7 assists.