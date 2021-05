Atlete Femke Bol heeft voor het eerst onder de 50 seconden gelopen op de 400 meter. De 21-jarige Europees kampioene indoor noteerde een splittijd van 49,81 bij de WK estafette in het Poolse Chorzow. Bol was de slotloopster van het Nederlandse kwartet op 4×400 meter, dat zich redelijk eenvoudig plaatste voor de finale.

Met het bereiken van de finale is een ticket voor de WK van 2022 in het Amerikaanse Eugene veiliggesteld. De vrouwen op de 4×400 waren al zeker van deelname aan de Olympische Spelen deze zomer in Tokio.

Het Nederlandse kwartet, naast Bol bestaande uit Eva Hovenkamp, Eveline Saalberg en Lisanne de Witte, rende achter Cuba naar de tweede plaats in zijn serie in 3.28,40. Die tijd was de vierde overall. Cuba plaatste zich 3.27,90 als snelste voor de finale.

Saalberg gaf als tweede loopster wat terrein prijs op Cuba en Frankrijk, maar De Witte liep sterk in en passeerde vlak voor de wissel met Bol de Franse atlete. Bol kwam in de slotmeters nog dichtbij de Cubaanse Roxana G√≥mez, maar ze liep zichtbaar op reserve. Bol moet later zaterdag nogmaals in actie komen en proberen met de ploeg op de 4×400 gemengd olympische kwalificatie af te dwingen.