De Nederlandse mannenploeg op de 4×400 meter estafette heeft bij de World Relays in het Poolse Chorzow een startbewijs bemachtigd voor de Olympische Spelen in Tokio. Het kwartet, met Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela en Tony van Diepen, won zijn serie in een tijd van 3.03,03 en plaatste zich daarmee als snelste van alle deelnemende teams voor de finale. Een finaleplaats was een vereiste voor olympische kwalificatie.

Het Nederlandse viertal bleef met zijn tijd net iets boven het Nederlands record van 3.02,37, maar oogde overtuigend. Het team van Zuid-Afrika lag nog aan de leiding bij het ingaan van de laatste ronde. Slotloper Van Diepen, winnaar van het zilver op de 400 meter bij de afgelopen EK indoor in het Poolse Torun, haalde op de laatste meters Ranti Marvin Dikgale in.

Dobber, Bonevacia, Angela en Van Diepen wonnen in maart goud op de 4×400 bij de EK indoor. Van Diepen moet zaterdag nogmaals aan de bak en proberen ook de estafetteploeg op de 4×400 gemengd aan een olympisch ticket te helpen.