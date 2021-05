Estafetteploegen jagen bij World Relays op olympische tickets

De Nederlandse atletiekploeg is met 24 sprinters aanwezig op de WK estafette in de Poolse stad Chorzow, onder wie de toppers Dafne Schippers, Femke Bol, Nadine Visser, Churandy Martina en Tony van Diepen. Op de World Relays kunnen de estafetteteams zich ook kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. Een plaats bij de beste acht is vereist.

Twee Nederlandse estafetteteams zijn al zeker van deelname aan de Spelen in Tokio. De mannen op de 4×100 en de vrouwen op de 4×400 plaatsten zich door in de top 8 te eindigen op de WK in Doha in 2019. De 4×100 vrouwen, 4×400 mannen en 4×400 meter gemengd hopen in Chorzow het begeerde ticket te bemachtigen. De gemengde estafette, met twee mannen en twee vrouwen, is een nieuw olympisch onderdeel.

De sprintgrootmachten Verenigde Staten en Jamaica zijn er niet bij op de World Relays. Die landen vinden de risico’s op coronabesmetting te groot. Op de EK indooratletiek afgelopen maart, waar Oranje excelleerde met vier gouden plakken, raakten tientallen atleten besmet, onder wie acht Nederlandse atleten. De Nederlandse equipe heeft voor de World Relays extra eigen voorzorgmaatregelen genomen.

De kwalificaties zijn zaterdag, de finales zondag. De races vangen beide dagen rond 19.00 uur aan.