Europees kampioene Bol twee keer in actie op WK estafette

Atlete Femke Bol krijgt een zware taak op de WK estafette in de Poolse stad Chorzow. De Europees kampioene indoor op de 400 meter komt zaterdagavond twee keer in actie. Ze loopt zowel in de series van de 4×400 meter als die van de 4×400 meter gemengd.

De 4×400 gemengd is een nieuwe onderdeel op de Spelen en de Atletiekunie mikt op olympische deelname van het gemengde kwartet. Om een ticket voor Tokio veilig te stellen, moet het estafetteteam zich zien te plaatsen voor de finale. Bol en Lieke Klaver zijn de vrouwen in de ploeg, Nout Wardenburg en Tony van Diepen zijn de twee mannen.

Van Diepen, winnaar van het zilver op de 400 meter bij de afgelopen EK indoor in Polen, komt ook twee keer op de baan. Hij is tevens de slotloper in de mannenploeg voor de 4×400, die zich ook wil kwalificeren voor de Spelen. Tussen de series van de 4×400 en de 4×400 gemengd zit ongeveer 2 uur, dus Bol en Van Diepen hebben relatief korte tijd om te herstellen.

Dafne Schippers zal haar eerste wedstrijd lopen sinds de Gouden Spike in Leiden op 19 september vorig jaar. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter is de tweede loopster in het viertal dat uitkomt in de series van de 4×100 meter. Ook dat estafetteteam wil zich plaatsen voor de Spelen. Schippers sloeg het indoorseizoen over om zich optimaal voor te bereiden op het outdoorseizoen. Ze lijkt verlost van de rugklachten die haar vorige zomer parten speelden.