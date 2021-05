Golfer Luiten zakt verder weg in Tenerife Open

Golfer Joost Luiten is in de derde ronde van het Tenerife Open nog verder weggezakt in het klassement. De Nederlander leverde een matige ronde van 72 slagen af, 1 boven par, en is buiten de top 50 beland. Hij staat gelijk met Lars van Meijel, die met een ronde van 70 slagen (-1) ook wat posities inleverde.

Luiten was nog zo goed begonnen op het Spaanse eiland met 65 slagen (-6). De zesvoudig winnaar op de Europese Tour noteerde in de eerste ronde een hole-in-one en stond er in de tussenstand goed voor. In de tweede ronde moest hij met een ronde van 70 slagen al terrein prijsgeven.

De Duitser Nicolai von Dellingshausen behield de leiding, ook al bleef hij in derde ronde maar net onder par met zijn ronde van 70 (-1). Hij kreeg wel de Fin Kalle Samooja naast zich aan kop, die na een ronde van 66 slagen evenals Von Dellingshausen met een score -17 het klassement aanvoert.