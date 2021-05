Olympische droom hardlooplegende Bekele lijkt over

Kenenisa Bekele moet zijn olympische droom zo goed als zeker opgeven. De Ethiopische hardlooplegende wilde de eerste atleet worden met een gouden medaille op zowel een baanafstand als de marathon, maar hij zag af van deelname aan de beslissende olympische kwalificatiewedstrijd. Uit protest, bleek uit een schrijven van de man die twee keer olympisch goud won op de 10.000 meter en één keer op de 5000 meter. Hij vond de tijd tussen de kwalificatierace en de olympische marathon te kort.

Bekele is met een tijd van 2.01.41 de op een na snelste atleet op de marathon. Alleen de Keniaan Eliud Kipchoge heeft sneller gelopen en is houder van het wereldrecord met 2.01.39. Kipchoge is ook regerend olympisch kampioen en zal in het Japanse Sapporo zijn olympische titel verdedigen.

De Keniaan krijgt in de olympische marathon concurrentie van Shura Kitata, de atleet die zaterdag de Ethiopische trial won. Hij liep 1.45.55 in een wedstrijd over 35 kilometer in Sebeta. Wereldkampioen Lelisa Desisa, tweede in 1.46.15, en Sisay Lemma , derde in 1.46.18, vergezellen Kitata naar de Spelen, tenzij de Ethiopische bond nog van zijn kwalificatieprocedure afwijkt ten faveure van Bekele.

Kitata won vorig najaar de marathon van Londen. Hij maakte een einde aan de hegemonie van Kipchoge, die sinds 2013 geen marathon had verloren.