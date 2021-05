Pole voor Quartararo in Jerez, 14e startplek gevallen Márquez

De Franse wegracer Fabio Quartararo heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Spanje. De MotoGP-rijder van Yamaha was de snelste in de kwalificaties op het circuit van Jerez. Quartararo pakte in de vorige grand prix, die van Portugal, ook al de pole. Hij zegevierde in de laatste twee races en leidt in het wereldkampioenschap.

De Italiaan Franco Morbidelli (Yamaha) noteerde de tweede tijd en mag zondag in de grand prix schuin achter Quartararo vanaf de eerste startrij vertrekken. De Australiër Jack Miller (Ducati) start als nummer drie uit de kwalificatie ook vanaf de voorste rij.

Zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP Marc Márquez begint de race vanaf de 14e positie. De rijder van Honda beleefde een benauwd moment door in de vrije training ten val te komen, uitgerekend op het circuit van Jerez, waar hij vorig jaar bij een val zijn rechterarm brak die hem negen maanden revalidatie kostte.

De Spanjaard, die de eerste twee races van dit seizoen in Qatar oversloeg en twee weken geleden in Portugal zijn wedstrijdrentree maakte, kwam met de schrik vrij. Hij liet zich zelfs nog even in het ziekenhuis van Jerez medisch onderzoeken, maar er kwam geen noemenswaardige schade aan het licht.

Márquez was op tijd terug voor de kwalificatie, maar daarin had hij moeite om het ritme te vinden, met een een plek op de vijfde startrij als resultaat.