Ronde van de Algarve tweede klus voor wielrenner Jakobsen

Fabio Jakobsen neemt vanaf woensdag deel aan de Ronde van de Algarve. Wielerploeg Deceuninck – Quick-Step heeft de Nederlandse sprinter opgenomen in de selectie nadat hij drie weken geleden zijn rentree had gemaakt in de Ronde van Turkije.

Jakobsen, afkomstig uit Heukelum, moest acht maanden revalideren van een zware val in de Ronde van Polen in augustus 2020. Hij onderging diverse operaties, met name aan zijn gezicht dat zwaar toegetakeld was. In Turkije liet hij zich in de massasprints nog niet zien, maar genoot hij van een warm welkom door zijn collega’s.

In de Ronde van de Algarve lijken twee van de vijf etappes gemaakt voor de sprinters. De Ier Sam Bennett is daarbij de voornaamste troef van Deceuninck, die onder anderen ook de Italiaan Davide Ballerini en de Deen Kasper Asgreen, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, meeneemt naar Portugal.

“We mikken op goede resultaten met Sam Bennett in de sprint”, zegt ploegleider Tom Steels. “We zijn ook benieuwd om te zien hoe Fabio het zal doen. Na de Ronde van Turkije is deze rittenkoers weer een stap in de goede richting voor hem.”