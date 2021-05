Schade valt mee na nieuwe val motorcoureur Márquez in Jerez

Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez is tijdens de vrije training voor de GP van Spanje in de MotoGP ten val gekomen. De schade viel mee. Zijn team Honda meldde dat de 28-jarige motorcoureur “geen zware blessures maar slechts een kneuzing” aan zijn val heeft overgehouden.

Het trainingsongeval gebeurde uitgerekend op het circuit van Jerez, waar hij vorig jaar bij een val zijn rechterarm brak die hem negen maanden revalidatie kostte. Dat gebeurde in juli tijdens de eerste race in het vanwege de coronapandemie uitgestelde seizoen.

Márquez maakte vorige maand in de GP van Portugal zijn rentree nadat hij enkele keren was geopereerd. Nadat hij vrijdag tijdens de eerste training al geklaagd had over “een gebrek aan kracht”, verloor hij zaterdag bij een snelheid van 180 kilometer per uur de macht over het stuur in bocht zeven. De motor en berijder kwamen na een flinke schuiver tot stilstand waarna Márquez op een scooter kon terugkeren in de pits.