Verstappen mist poleposition in Grote Prijs van Portugal

Max Verstappen heeft geen poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Portugal. De coureur van Red Bull reed weliswaar de snelste ronde in de kwalificatierace, maar zijn tijd werd ongeldig verklaard. Hij nam bocht vier op het circuit van Portimão iets te wijd, waardoor hij met zijn bolide buiten de baan kwam. In zijn tweede poging kwam de Nederlander tot de derde tijd.

Ook Lewis Hamilton greep de pole niet. De Britse zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes kon de honderdste poleposition in zijn carrière veroveren, maar hij was net iets minder snel dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin was 0,007 seconde sneller en pakte de zeventiende pole in zijn Formule 1-carrière.

Verstappen leek op weg naar zijn vijfde pole in zijn carrière en de tweede van dit seizoen. Na zijn eerste snelle ronde in de laatste kwalificatiesessie stond er 1.18,209 op de klokken. Hamilton en Bottas konden niet tippen aan die tijd, die dus door de wedstrijdleiding werd geschrapt.

Gevolg was dat de 23-jarige Nederlander in zijn tweede en laatste poging alle risico’s moest nemen om alsnog de snelste ronde neer te zetten, maar het lukte niet. Hij kwam uit op 1.18,746 en gaf bijna vier tienden toe op Bottas. “Ik had veel problemen om grip te houden”, zei Verstappen direct na de kwalificatie. Hij was ook boos op een coureur die hem te weinig ruimte gaf. “Er was een auto voor die me echt hinderde. Dat kostte me veel tijd. Het gaat het hele weekeinde al niet lekker eigenlijk. Ik ben niet blij met de staat van het circuit; krijg gewoon geen grip. Ik heb nog niet een rondje genoten.”

Hamilton had overigens in de tweede sessie 1.17,968 geklokt en dat was de beste tijd van alle drie de sessies, maar de resultaten in Q2 tellen niet mee voor het bepalen van de pole. De Brit treurde niet heel erg om het missen van die ongekende mijlpaal van honderd polepositions. “Goed werk van Valtteri en ik ben blij voor hem en het team. Ik geloof niet dat je ooit helemaal tevreden kunt zijn”, aldus Hamilton.

De Mexicaan Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, noteerde de vierde tijd en start zondag in de race naast Verstappen vanaf de tweede startrij. Carlos Sainz stuurde zijn Ferrari naar de vijfde startpositie.

De Grote Prijs van Portugal is de derde race van het seizoen. Hamilton won de openingsrace in Bahrein, Verstappen was de beste in de Grote Prijs van Emilia-Romagna. In de strijd om de wereldtitel heeft de Brit Lewis Hamilton een punt voorsprong op zijn Nederlandse uitdager.