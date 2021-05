Deense wielrenster Norsgaard wint etappekoers in Luxemburg

De Deense wielrenster Emma Norsgaard heeft de eindzege in de rittenkoers Festival Elsy Jacobs in Luxemburg gepakt. De ploeggenote van Annemiek van Vleuten bij Movistar won na de eerst etappe zondag ook de tweede etappe. In de sprint na 105 kilometer met start en finishplaats Garnich was Norsgaard de Italiaanse rensters Maria Giulia Confalonieri en Sofia Bertizzolo te snel af.

Norsgaard had Confalonieri zaterdag ook al geklopt in de eerste etappe. Lorena Wiebes had vrijdag de proloog gewonnen.

In het klassement bleef Norsgaard de Canadese Leah Kirchmann van Team DSM en Confalonieri van Ceratizit-WNT Pro Cycling 14 seconden voor. Karlijn Swinkels van Jumbo-Visma was de beste Nederlandse op de vierde plaats.