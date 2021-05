De Nederlandse sprintvrouwen lagen op koers voor goud in de finale van de 4×100 meter op de WK estafette, maar met een trage wissel tussen derde loopster Nadine Visser en slotloopster Naomi Sedney verspeelde het kwartet een zeker lijkende wereldtitel. Sedney sleepte er nog brons uit.

Jamile Samuel en Dafne Schippers openden sterk in de finale. Ook de wissel van het stokje tussen Schippers en Visser ging goed en de Europees kampioene op de horden kwam met ruime voorsprong de bocht uit richting Sedney. De laatste loopster begon echter te snel, waardoor ze moest inhouden om een foute stokwissel te voorkomen. De snelheid was er daardoor volledig uit; de Italiaanse Vittoria Fontana en de Poolse Pia Skrzyszowska renden Sedney voorbij. De tijd was 44,10. Kampioen Italiƫ klokte 43,79.

Het missen van de gouden medaille was een teleurstelling, maar het belangrijkste doel was al bereikt op de World Relays. De Nederlandse vrouwen plaatsten zich zaterdag in de series als snelste voor de finale op de 4×100 en kwalificeerden zich daarmee voor de Olympische Spelen in Tokio.