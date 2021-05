Hamilton troeft Verstappen af en boekt 97e zege in Formule1

Max Verstappen reed voor wat hij waard was in de Grote Prijs van Portugal en kon zich meten met zijn concurrenten van Mercedes, maar de zege zat er net niet in. De coureur van Red Bull eindigde op het circuit van Portimão als tweede. Hij moest Lewis Hamilton voor zich dulden. De zevenvoudig wereldkampioen boekte al zijn 97e zege in de Formule 1.

Valtteri Bottas, die van poleposition was gestart, zag tijdens de race zowel zijn teamgenoot Hamilton als Verstappen voorbijkomen en finishte als derde. De Mexicaan Sergio Pérez, de tweede coureur bij Red Bull, werd vierde. De strijd in het wereldkampioenschap blijft onverminderd spannend. Hamilton liep weliswaar wat punten uit, maar het verschil met nummer 2 Verstappen is na drie races nog altijd niet groot: 8 punten.

De Nederlander had nog een stunt in petto in de slotfase van de race. Hij ging in de voorlaatste ronde nog de pits in voor een bandenwissel en slaagde er op het verse rubber inderdaad nog de snelste raceronde te rijden voor het extra WK-punt. Zijn tijd werd echter kort na afloop geschrapt, omdat hij in die laatste snelle ronde in bocht 14 buiten de baan was gekomen met zijn bolide.

Bij de start was Bottas van pole goed weg en Hamilton hield de tweede plek vast. Verstappen kreeg niet de kans zijn stunt van twee weken geleden in Imola te herhalen, toen hij vanaf de derde plek oprukte naar de eerste positie. Toch lag de Limburger na zes ronden tweede. Bij de herstart na een neutrale fase lette Hamilton niet goed op en zag de Nederlander op het rechte stuk voorbijkomen. Hamilton herpakte zich en haalde enkele ronden later op dezelfde manier Verstappen weer in.

De Brit zette door en nam na vijftien ronden de koppositie over van Bottas. De Fin kreeg vervolgens Verstappen in het kielzog. Inhalen lukte pas na de eerste pitstop. Bottas kwam net voor de Nederlander terug op de baan, maar Verstappen had zoveel snelheid dat hij de Fin met een vloeiende manoeuvre voorbijging.

Nadat ook Hamilton zijn pitstop had gemaakt, reed Pérez vooraan. De teamgenoot van Verstappen bleef zolang mogelijk doorrijden om de Mercedessen op te houden, maar die tactiek werkte niet. Toen de Mexicaan eindelijk zijn verplichte stop maakte, had Hamilton ruime voorsprong op Verstappen. De Nederlander moest in de slotfase beducht zijn voor een aanval van Bottas, maar de Fin verloor geleidelijk aan snelheid en vormde geen bedreiging meer voor plek 2.