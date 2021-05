De Nederlandse vrouwen op de 4×400 meter hebben bij de WK estafette in het Poolse Chorzow naast een medaille gegrepen. Slotloopster Lieke Klaver lag tweede bij het ingaan van de laatste ronde, maar zij leverde nog twee posities in. Cuba greep het goud in 3.28,41, Polen pakte het zilver en Groot-BrittanniĆ« kaapte het brons weg voor het Nederlandse kwartet, dat vierde werd in een niet al te snelle 3.30,12.

Startloopster Eva Hovenkamp zette Lisanne de Witte voor de zware taak om vanaf de laatste plaats naar voren op te rukken. Ze lag zesde toen Europees kampioene indoor Femke Bol het stokje kreeg. Bol liep het gat naar de voorste loopsters dicht en gaf Klaver alle kans om zelfs nog voor goud te gaan. Klaver hield lang stand, maar bij het uitkomen van de laatste bocht was het op met haar snelheid en zakte ze weg.

De vrouwen op de 4×400 komen ook in actie op de Olympische Spelen in Tokio.