Miller verrast met zege in MotoGP-race Jerez

De Australiër Jack Miller heeft voor de tweede keer in zijn carrière een race in de MotoGP gewonnen. De motorcoureur van Ducati zegevierde heel verrassend in de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Jerez. Millers eerste zege was al weer 5 jaar geleden, toen hij in de stromende regen de TT van Assen op zijn naam schreef.

Francesco Bagnaia maakte er een dubbel succes van voor Ducati. De Italiaan finishte als tweede achter zijn teamgenoot Miller en nam de leiding in het wereldkampioenschap over van de Fransman Fabio Quartararo. De coureur uit het fabrieksteam van Yamaha, winnaar van de vorige twee grands prix, reed ronden lang onbedreigd aan de leiding in race, totdat hij ineens zijn snelheid compleet kwijt was. Hij zag als eerste Miller voorbijrazen en zakte zelfs helemaal weg naar de 13e plaats.

Miller reed al een sterke kwalificatie op zaterdag, die hem een plek gaf op de voorste startrij. Vanuit derde positie spoot hij weg op zijn Ducati en nam resoluut de leiding in de race. Quartararo, die vanaf poleposition geen vlekkeloze start kende, had na enkele ronden de eerste positie van Miller alweer overgenomen en reed langzaam weg van het veld.

Maar halverwege de race leek Quartararo ineens de grip kwijt op zijn Yamaha. Hij ging steeds moeizamer door de bochten en zag de ene na de andere coureur voorbijkomen, onder wie ook zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez. De Spanjaard eindigde in de tweede race na zijn rentree als negende.

Miller was echter de held van de dag. Hij kon amper geloven dat hij had gewonnen. “Ik wist wel dat ik redelijke snelheid had, maar dat het zo goed zou gaan, had ik niet verwacht. Die laatste zes, zeven ronden waren de langste in mijn carrière. Winnen geeft een onbeschrijflijk gevoel”, zei de 26-jarige Australiër na de race op Eurosport.

In de WK-stand heeft Bagnaia na vier races 66 punten, Quartararo volgt met 64 punten. Regerend wereldkampioen Joan Mir (Suzuki), zesde in Jerez, staat vierde met 49 punten.