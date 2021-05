Sprinter Churandy Martina komt zondagavond niet in actie in de finale van de 4×100 meter bij de World Relays in het Poolse Chorzow. Hensley Paulina vervangt de 36-jarige routinier uit Curaçao, die zaterdag wel de slotloper was in het mannenkwartet dat kwalificatie voor de Olympische Spelen afdwong. Martina doet in Tokio voor de vijfde keer mee aan de Spelen.

Ook andere estafetteteams wisselen van samenstelling. Zo zal Femke Bol niet starten in de finale van de 4×400 gemengd en alleen de finale van 4×400 vrouwen lopen. Ze is dan de derde loopster. Lieke Klaver, die zaterdag de series van 4×400 gemengd liep, is nu de slotloopster in de 4×400 vrouwen.

Naomi Sedney komt in de ploeg voor de finale van de 4×100 vrouwen. Ze neemt als slotloopster de plek in van Marije van Hunenstijn. Jamile Samuel, Dafne Schippers en Nadine Visser zijn de eerste drie loopsters in het kwartet, dat zich zaterdag ook wist te plaatsen voor de Olympische Spelen.

De series op zaterdag verliepen zeer succesvol voor de Nederlandse atletiekploeg. De teams op de 4×100 vrouwen, 4×400 mannen en 4×400 gemengd verzekerden zich van een startbewijs voor Tokio en voegden zich bij de al geplaatste teams op de 4×100 mannen en 4×400 vrouwen. De Nederlandse atletiek is daardoor op de Spelen met het maximale aantal van vijf estafetteteams aanwezig.