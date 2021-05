Tennisser Koolhof verovert in München eerste titel van seizoen

Dubbelspecialist Wesley Koolhof heeft op het ATP-toernooi van München zijn eerste titel van het seizoen veroverd. Dat deed de nummer 13 van de wereld aan de zijde van de Duitser Kevin Krawietz.

Koolhof en Krawietz waren in de finale met 4-6 6-4 10-5 te sterk voor de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen. Voor de 32-jarige Koolhof is het zijn zevende dubbelspeltitel in zijn loopbaan.

Koolhof en Krawietz speelden voor het eerst samen. Koolhof, die dit seizoen nog nergens voorbij de kwartfinales was gekomen, nam onlangs het besluit de samenwerking met de Pool Lukasz Kubot te beëindigen. Hij vormt vanaf het masterstoernooi van Rome een duo met de Nederlander Jean-Julien Rojer.