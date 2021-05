Tennisster Osaka verliest in tweede ronde in Madrid

Het is Naomi Osaka niet gelukt de derde ronde te bereiken van het grote WTA-toernooi van Madrid. De Japanse nummer 2 van de wereld moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de Tsjechische Karolina Muchova, de mondiale nummer 20. Het werd 6-4 3-6 6-1.

Nadat Osaka de eerste set had verloren, keek ze in de tweede set tegen een 3-1-achterstand aan. Ze pakte vervolgens vijf games op een rij en sleepte er een derde set uit. Daarin verloor ze in rap tempo de eerste drie games. De 24-jarige Muchova liet Osaka (23) niet nog eens terugkomen en maakte het na een uur en 49 minuten af met een lovegame.

Osaka speelde voor het eerst sinds 2019 een toernooi op gravel, de ondergrond waarop ze nog nooit een titel veroverde.