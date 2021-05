Verstappen: ik kwam net wat snelheid te kort

Max Verstappen kon er niet omheen na de Grote Prijs van Portugal, waarin hij als tweede eindigde achter Lewis Hamilton. “Het was een alleszins fatsoenlijke race, maar ik kwam net wat snelheid te kort”, zei de 23-jarige coureur van Red Bull na de race op het circuit van Portimão.

“Ik had een goede herstart na de safetycar in het begin van de race en wist Lewis in te halen, maar hij haalde mij helaas weer in. Ik kon wel goed druk zetten op Valtteri Bottas, maar kwam steeds een beetje snelheid te kort”, vervolgde de Limburger, die pas diep in de race na de eerste pitstop de Fin van Mercedes toch nog wist te passeren.

Hij deed een ultieme poging in de allerlaatste ronde nog de beste rondetijd van iedereen in de hele race neer te zetten. Die tactiek werkte en Verstappen leek daarmee als bonus een extra WK-punt te krijgen, maar al snel bleek dat hij in bocht 14 met zijn bolide buiten de baan was gekomen. Om die reden werd die tijd geschrapt.

Verstappen vond het vreemd. “In bocht 14 zouden ze daar helemaal niet op letten volgens mij. Maar goed, het zij zo. Dit weekend was sowieso vreemd omdat ik maar weinig grip had op deze baan. Al met al waren we niet helemaal op ons best.”