Verstappen vanaf plek drie op jacht naar Mercedessen in Portugal

Max Verstappen start zondag vanaf de derde plek in de Grote Prijs van Portugal, de derde race van dit Formule 1-seizoen. De Limburger van Red Bull heeft twee Mercedessen voor zich op de startgrid van het circuit van Portimão. De Fin Valtteri Bottas begint de derde Formule 1-race van het seizoen vanaf poleposition. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vertrekt vanaf de tweede plek.

Hamilton won de openingsrace in Bahrein, Verstappen was de beste in de Grote Prijs van Emilia-Romagna. In de strijd om de wereldtitel heeft de Brit 1 punt voorsprong op zijn Nederlandse uitdager.

In de vorige race op het circuit van Imola startte Verstappen eveneens vanaf de derde plaats en wist hij met een geweldige start de koppositie in te nemen na de eerste bocht. Die truc zou hij in Portimão opnieuw kunnen uitproberen, maar de Nederlander was na de kwalificatie niet erg optimistisch. Hij klaagde over het gebrek aan grip op de nieuwe asfaltlaag van het circuit. “Ik heb eerlijk gezegd nog niet één rondje genoten”, mopperde de 23-jarige coureur van Red Bull.

De race op Autódromo Internacional do Algarve begint om 16.00 uur.