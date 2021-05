Wielrenner Thomas wint Ronde van Romandië, Cavagna wint tijdrit

Geraint Thomas heeft de eindzege gepakt in de Ronde van Romandië in Zwitserland. De Britse wielrenner van Ineos Grenadiers finishte als derde in de afsluitende tijdrit in Fribourg en pakte voldoende tijd op klassementsleider Michael Woods uit Canada om hem te passeren. In het eindklassement bleef Thomas ploeggenoot Richie Porte uit Australië 28 seconden voor. De Italiaan Fausto Masnada werd derde op 38 seconden.

De Franse wielrenner Rémi Cavagna won de tijdrit van 16,2 kilometer met start en finish in Fribourg. De wielrenner van Deceuninck – Quick-Step legde de heuvelachtige rit af in 21.54 minuten en was daarmee zes seconden sneller dan de Zwitser Stefan Bissegger en 17 seconden seconden sneller dan Thomas.

Wilco Kelderman eindigde in de tijdrit als dertiende op 50 seconden van Cavagna. In het eindklassement eindigde de kopman van Bora-hansgrohe als tiende op ruim twee minuten van Thomas en een plaats voor landgenoot Thymen Arensman van Team DSM.

Voor Thomas is het de eerste zege sinds zijn overwinning van de Tour de France in 2018. “Dat is zeker een speciaal gevoel, we weten allemaal dat het niet vanzelfsprekend is dat je even wint. Maar het is ook niet zo dat ik niet heb gepresteerd sindsdien. Ik werd tweede in de Tour in 2019 en tweede in de Tirreno vorig jaar en dit jaar derde in de Ronde van Catalonië achter twee teamgenoten.”

Thomas had de eindzege in Romandië als doel en nam in de laatste afdaling van de tijdrit niet meer alle risico’s. “De afdaling lag er nat bij en ik nam die liever met een beetje zekerheid. Het deed me denken aan de afsluitende tijdrit in de Tour van 2018. Toen kreeg ik ook de opdracht vooral niet te vallen.”

De wielrenner uit Wales keek ook even terug op zijn opmerkelijke valpartij in de sprint om de etappezege een dag eerder. “Ik kon helaas niet meer voelen dat ik het stuur niet goed vast had. In de eerste uren erna was ik zeker niet te genieten. Later kon ik er wel om lachen.”

Cavagna was blij dat hij eindelijk een zege had gepakt in de tijdrit na twee tweede plaatsen dit seizoen achter Bissegger en de Australiër Rohan Dennis. “Ik kijk nu uit naar de tijdrit in Turijn van de Giro. Daar hoop ik mee te strijden om de zege en de roze trui.”